В Лион для подавления беспорядков направлены элитные подразделения французской гвардии

Париж направил в Лион на подавление антиправительственных беспорядков элитные гвардейские подразделения. По данным Le Progres, речь идет о Восьмой роте республиканской гвардии, которая специализируется на борьбе с уличной преступностью.

Le Figaro сообщает, что в Лионе в ночь с пятницы на субботу были ранены 27 полицейских, семеро из них получили ранения из дробовика, один из раненых силовиков находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что стрелявший сумел скрыться в лесу.

В целом во Франции за ночь были задержаны более 1,3 тыс. человек, ранены 80 полицейских и жандармов.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта.

Стихийные протесты начались в ночь на среду во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.