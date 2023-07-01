Запад затягивает с обучением украинских пилотов полетам на истребителях F-16

Западные партнеры Киева до сих пор не утвердили график тренировочных миссий для украинских летчиков, которых собираются научить пилотировать истребители F-16.

"Некоторые партнеры с этим затягивают. Для чего они это делают, мне неизвестно", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что у него есть вопросы к западным партнерам и в части собственно поставок Украине истребителей F-16.

Пока ни одна страна НАТО не дала твердых гарантий передачи Украине F-16. В СМИ появлялась информация о том, что самолетами поделятся Нидерланды и Дания, но подтверждения нет. Точно не собираются передавать истребители этого типа США.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников сообщил, что страны НАТО передадут Киеву F-16 не раньше начала 2024 года.