Установлена точная дата смерти 6-летнего мальчика, которого искали всем Екатеринбургом

Следствие установило точную дату смерти 6-летнего Далера, взятого под опеку мальчика из Екатеринбурга.

"Мальчика убили 3 декабря", - цитирует "Комсомольская правда – Екатеринбург" неназванного источника.

Ранее точной даты не называлось, сообщалось лишь, что ребенок погиб около полугода назад.

Накануне Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал Веронику Наумову, опекуншу мальчика, до 26 августа. Ей предъявлены обвинения в истязании и убийстве малолетнего, а также махинациях с социальными выплатами. Вину женщина не признала, заявив о смерти мальчика в результате несчастного случая.

Родной отец Далера сейчас находится в колонии, 28 июля его могут выпустить по УДО. После этого он планировал забрать сына у опекунов, а сейчас будет просить выпустить его на два дня, чтобы посетить похороны ребенка.

В начале недели Наумова заявила, что мальчик сбежал из дома. Она утверждала, что у ребенка есть психические отклонения и он может не осознавать, что находится в опасности. Трое суток около полутора тысяч человек, включая сотрудников оперативных служб и волонтеров, искали ребенка по всему городу. Тело мальчика было найдено в сумке в гараже, который арендовала семья его опекунов. Все это время опекун мальчика изображала, что он жив и невредим, получала социальные выплаты и обманывала окружающих. Накануне проверки служб опеки она заявила о пропаже ребенка.