В Карелии перевернулся туристический автобус с 40 пассажирами

В Лахденпохском районе Карелии перевернулся туристический автобус, в котором в момент аварии находились 40 пассажиров.

По предварительным данным, ДТП произошло на трассе между поселками Куркиеки и Койонсаари. По информации Сортвальской ЦРБ, бригада "скорой помощи" осмотрела четверых пострадавших.

"Есть ли среди пострадавших дети - неизвестно. На месте работают экстренные службы", - сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным МВД, двое пострадавших госпитализированы. О причине аварии пока не сообщается.