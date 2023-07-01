В Казахстане скорость электросамокатов на тротуарах ограничили 6 км/ч

В Казахстане с 1 июля законодательно ограничена скорость движения на самокатах. Соответствующий закон подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Теперь двигаться по тротуарам на электросамокатах можно не быстрее, чем средний пешеход – до 6 км/ч. Электросамокаты признаются транспортными средствами со всеми вытекающими последствиями.

На велосипедных дорожках и обочинах проезжих частей на электросамокате можно двигаться со скоростью не более 25 км/ч.