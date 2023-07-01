Украинский режим поставил ультиматум монахам Киево-Печерской лавры

Министерство культуры и информационной политики украинского режима призвало монахов канонической УПЦ освободить помещения Киево-Печерской лавры до 4 июля. Указ опубликовал в Telegram-канале адвокат лавры Никита Чекман.

"Решение суда, которого "ожидает" министр Ткаченко, уже никому не нужно?!" - написал он, имея в виду, что его так и не было.

Напомним, недавно хозяйственный суд Киева удовлетворил иск УПЦ против режима по делу о признании недействительным расторжения договора с УПЦ. Суд обязал Минкульт доказать, что УПЦ что-то нарушала в Киево-Печерской лавре, на основании чего тот и расторг договор в одностороннем порядке. Но этого сделано не было. Заключение комиссии, которая работала в марте-апреле, так и не обнародовали. Вместо этого Зеленский и другие представители режима постоянно заявляют о каких-то нарушениях в лавре и обвиняют Церковь в том, что она не украинская, а потому должна быть изгнана из лавры, которую восстанавливала и содержала последние 35 лет исключительно собственными слами.

В указе минкульта говорится, что создана комиссия по опечатыванию корпусов, которая начнет работу 4 июля.

"В связи с этим просим освободить помещения и передать ключи от них заповеднику. В случае отказа монастыря передать ключи от корпусов... такие замки будут заменены, а корпуса опечатаны", — говорится в ультиматуме.

Фактически режим объявил о том, что он срежет замки и заменит на новые, то есть либо выгонит монахов, либо замурует их в корпусах, после чего любой выход из опечатанного помещения будет считаться преступлением.

На днях Зеленский анонсировал новые шаги по "духовной независимости" его режима. Он намерен рвать любые духовные связи с Россией. Депутат Рады от "Слуги народа" Олег Дунда заявил, что уже летом будут приняты законы, и УПЦ официально будет запрещена. Церкви придется перейти в катакомбы. А оставшиеся 50-100 тысяч верующих "исчезнут".

Киев уже третий месяц держит под домашним арестом наместника лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, назначив "и.о. наместника" из числа раскольников - Авраамия Лотыша - единственного из монахов лавры, предавших Церковь и ушедших в раскол.



