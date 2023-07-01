Прокурор Чувашии утонул в Волге

Прокурор Республики Чувашия Андрей Фомин утонул во время заплыва Chebswim на Волге. СМИ сообщают, что у мужчины остановилось сердце в 150 метрах от берега.

Спасатели вытащили 57-летнего Фомина на берег уже без сознания. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно. В момент трагедии прокурор был экипирован – в гидрокостюме и со спасательным буем.

Сообщается, что Фомин уже не в первый раз участвовал в заплывах на открытой воде. В этот раз он планировал проплыть дистанцию в 2,2 км.

Андрей Фомин возглавлял прокуратуру Чувашии с 30 июня 2020 года. До этого он работал на различных должностях в Ярославской области и был первым заместителем прокурора Крыма.