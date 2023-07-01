Во "Вкусно – и точка" продолжат нанимать 15-летних работников

Сеть ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" опровергла информацию о прекращении найма несовершеннолетних. Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что 15-летние работники, якобы, слишком накладны: безответственны, склонны к воровству и нечистоплотности.

Ранее сеть в качестве эксперимента начала нанимать на особых условиях несовершеннолетних работников.

"Компания продолжает принимать на работу сотрудников с 15 лет и делает это в полном соответствии с трудовым законодательством, а также с учетом особенностей приема на работу несовершеннолетних. Если в конкретном предприятии на момент подачи заявления нет позиций, подходящих для несовершеннолетних, соискатель может оставить заявку на сайте и получить информацию по локациям, в которых такие позиции имеются", - цитирует радио "Говорит Москва" представителя компании.