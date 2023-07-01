В России могут легализовать все уже построенные "гостевые дома"

В Госдуме готовят законопроект, который выведет из серой зоны так называемые гостевые дома, которые сейчас в большинстве случаев не имеют статуса коммерческой недвижимости.

Концепция закона такова: все, что есть – легализовать, строительство новых "гостевых домов" – запретить, сообщил глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.

"Хорошо, раз мы дожили до такого, - легализуем, введем правила, что такое гостевой дом. Будьте добры, на уровне самозанятых войти в реестр. Давайте договоримся о правилах предоставления услуги, но дальше мы это не плодим, новые не строим. Потому что это бьет по мотивации отельеров строить новые гостиницы: построишь ты 3-звездочный отель рядом с массивом гостевых домов, который перебьет и по цене, и по емкости, и по всему остальному", - комментирует инициативу Тарбаев.