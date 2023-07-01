Зеленский ввел санкции в отношении Georgian Airways и 300 российских компаний

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции на десять лет в отношении более чем 190 физлиц, большинство из которых имеют российское гражданство, а также в отношении 291 компании из России и других стран. Санкции также введены против грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая начала полеты в Россию из Грузии.