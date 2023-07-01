Глава Абхазии "полностью поддерживает" действия Путина в истории с "пригожинским маршем"
Президент Абхазии Аслан Бжания позвонил Владимиру Путину и "выразил полную поддержку предпринятых российским руководством действий по защите законности и конституционного порядка, обеспечению безопасности граждан и стабильности в стране". Об этом говорится на сайте Кремля. Речь, естественно, идет о событиях в России 23-24 июня.
Еще одной темой телефонного разговора, как сообщается, стали "некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая реализацию намеченных планов по социально-экономическому развитию Абхазии".