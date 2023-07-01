На Курильских островах произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла

Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло на Курильских островах. По данным Камчатского филиала ФИЦ Единой геодезической службы РАН, эпицентр землетрясения находился на глубине около 137 км. Очаг был зафиксирован в море, примерно в 127 км южнее Северо-Курильска.

На прошлой неделе на Камчатке начал извергаться самый высокий вулкан Евразии – Ключевская сопка. Пока его активность не повлияла на полеты самолетов в этом районе, но туристам и местным жителям рекомендуют держаться подальше от горы.