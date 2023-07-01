Во Франции за ночь арестована тысяча протестующих, ранены 80 полицейских

Во Франции продолжаются антиправительственные протесты и погромы. Минувшей ночью было арестовано 994 человека, 79 жандармов и полицейских ранены, было совершено 2560 поджогов, передает Le Figaro.

По данным издания, в одном только Лионе в ночь с пятницы на субботу были ранены 27 полицейских, семеро из них получили ранения из дробовика, один из раненых силовиков находится в тяжелом состоянии. Сообщается, что стрелявший сумел скрыться в лесу.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон экстренно покинул саммит ЕС и вернулся в Париж, чтобы руководить действиями антикризисного штаба, но пока это не привело к прекращению конфликта.

Стихийные протесты начались в ночь на среду во Франции после того, как полицейские застрелили 17-летнего подростка-мигранта в пригороде Парижа. Юноша оказал сопротивление при задержании. Офицер, застреливший подростка, задержан. Он ожидает предъявления обвинений в непреднамеренном убийстве.