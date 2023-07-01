В Новосибирске и Екатеринбурге прошли автопробеги ЧВК "Вагнер"

Как минимум в двух российских городах-миллионниках – Екатеринбурге и Новосибирске – на улицах сегодня были замечены колонны автопробега под знаменами ЧВК "Вагнер".

Организаторы заявили, что пробег приурочен к Дню ветеранов боевых действий – он отмечается в России 1 июля. Сообщается, что участники пробега приехали на кладбища – возложить цветы к могилам погибших участников военных действий.

В мае участники и сторонники ЧВК уже проводили автопробеги в крупных городах, в том числе в Екатеринбурге. Сначала власти отказали в согласовании пробега, но он все равно состоялся, в нем приняли участие более 300 человек.