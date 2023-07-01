01 Июля 2023
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Фото: youtube.com

Перед Крымским мостом образовалась пробка на пять километров

Перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края образовалась гигантская пробка. Время ожидания досмотра перед проездом по мосту составляет более двух часов, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

Затор начался еще накануне. В минтрансе объяснили его распоряжением главы Крым Сергея Аксенова – он поручил провести мониторинг досмотровых мероприятий. К этому добавились проливные дожди. Пробка растянулась на четыре километра, а затем она превысила пять километров.

"В целях увеличения пропускной способности досмотрового пункта увеличен штат сотрудников на линиях досмотра и усилен контроль за их работой", - сообщил Лукашенко в своем Telegram-канале.

Теги: крымский мост, досмотр, пробка


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