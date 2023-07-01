В Норвегии отменен оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД Якунину

В Норвегии отменен оправдательный приговор сыну экс-главы РЖД Андрею Якунину, его обвиняли в незаконном запуске беспилотника на Шпицбергене. Решение принял верховный суд Норвегии, передает "Подъем" со ссылкой на сообщение норвежской радиовещательной корпорации NRK.

Согласно решению суда, дело отправят на пересмотр.

Нижестоящий норвежский суд оправдал сына Владимира Якунина в начале декабря 2022 года. Россиянина с гражданством Великобритании задержали 17 октября 2022 года, его обвинили в нарушении закона о санкциях, запрещающего россиянам использовать дроны на территории Норвегии.

Обвинение требовало для Якунина-младшего 120 дней заключения. Суд тогда отверг доводы прокуратуры, поскольку санкции не распространяются на малогабаритные БПЛА.

Защита Якунина указывала на то, что он является не только российским, но и британским гражданином. В Норвегию он прибыл как подданный Великобритании, а местом своего жительства указал Италию. При этом в его лодке нашли российский паспорт, и суд принял решение считать Якунина россиянином.