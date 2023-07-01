Зеленский желает увидеть украинские "результаты на поле боя" до 11 июля

Украине нужно "показать результаты на поле боя" до начала саммита НАТО, заявил Владимир Зеленский. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Президент Украины при этом признал, что контрнаступление ВСУ замедлилось. Он объясняет это плохой погодой (проливные дожди) и желанием сберечь жизни военных. Зеленский заявил, что Украина получила много оружия, но "артиллерия опаздывала".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что на саммите в Вильнюсе будет одобрена многолетняя программа военных поставок для Украины. Там же будут обсуждаться перспективы Украины в НАТО, при этом официально приглашать Киев на саммит не будут.