Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев

Директор ЦРУ Уильям Бернс активно занимается тайной дипломатией. По данным The Washington Post, Бернс непублично посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии в непосредственной близости от Крыма. О реакции Бернса на этот план не сообщается.