01 Июля 2023
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Фото: RT

Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев

Директор ЦРУ Уильям Бернс активно занимается тайной дипломатией. По данным The Washington Post, Бернс непублично посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии в непосредственной близости от Крыма. О реакции Бернса на этот план не сообщается.

The Wall Street Journal пишет, что Бернс также провел телефонные переговоры с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Газета сообщает, что директор ЦРУ заверял российского коллегу в непричастности Вашингтона к событиям 23-24 июня.

Теги: уильям бернс, цру, киев, переговоры


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