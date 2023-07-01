Директор ЦРУ тайно приезжал в Киев
Директор ЦРУ Уильям Бернс активно занимается тайной дипломатией. По данным The Washington Post, Бернс непублично посетил Киев, где офис Зеленского представил ему план переговоров с Москвой после установки ракет и артиллерии в непосредственной близости от Крыма. О реакции Бернса на этот план не сообщается.
The Wall Street Journal пишет, что Бернс также провел телефонные переговоры с главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным. Газета сообщает, что директор ЦРУ заверял российского коллегу в непричастности Вашингтона к событиям 23-24 июня.