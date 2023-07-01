На Среднем Урале в последний момент спасли потерявшуюся в лесу женщину

В Пышминском районе Свердловской области нашли женщину, которая еще 29 июня пошла с подругами за ягодами и заблудилась. Светлана и ее приятельницы собирали ягоды в районе деревни Чернышово.

Вечером того же дня близкие пропавшей обратились в полицию. В поисках женщины принимали участие около 40 представителей МВД, помощь оказывали волонтеры, егеря, кинологи.

В какой-то момент поисковикам удалось найти рюкзак Светланы, ее головной убор и ведро с рассыпанными ягодами.

Также выяснилось, что у женщины незадолго до похода в лес были приступы высокого давления, она даже теряла сознание. В день пропажи в Пышминском районе стояла душная и жаркая погода. Девятилетняя дочь Светланы разговаривала с матерью по телефону в 12:30. Та пояснила, что чувствует себя плохо и пообещала позже перезвонить, но больше на связь не вышла.

"В ходе поисковых мероприятий пропавшую женщину в трех километрах от ее вещей обнаружил сержант полиции из подразделения ППС ОВД Пышмы-сельской Евгений Метенев. Любительница ягод находилась в канаве и признаков жизни не подавала, хотя ее громко звали. Представители МВД вынуждены были вести ее под руки до бригады неотложки, так как было очевидно, что пострадавшей требуется медицинская помощь. Судя по внешним признакам, ее лицо сильно искусали комары и другие кровососущие насекомые. Поисковым мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой, личный состав и добровольные помощники вернулись по местам дислокаций. Спасибо всем, кто оказал помощь полиции в розыске. Родные уже выразили благодарность сотрудникам ОВД за оперативную помощь", — сообщил глава пресс-службы свердловского полицейского главка полковник Валерий Горелых.

По его сведениям, Светлану срочно доставили в больницу, где врачи проводят с ней необходимый восстановительный курс.