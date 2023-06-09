10 Июня 2023
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Фото: МЧС Башкортостан

Один человек пострадал во время пожара в Уфе

Во время пожара в Уфе на складе горюче-смазочных материалов на улице Малой Силикатной пострадал один человек, сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве.

Пациент в тяжелом состоянии доставлен в Республиканский ожоговый центр.

В Уфе произошел пожар недалеко от ж/д станции(2023)|Фото: МЧС Башкортостан

Причины пожара пока неизвестны. Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. Угрозы жилому сектору нет. В РЖД сообщают, что возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим", примыкающего к станции "Уфа". Вокзал и станция не пострадали. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет.

Теги: пожар, цистерна, склад, Уфа


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Ранее 09.06.2023 20:52 Мск В Уфе произошел пожар недалеко от железнодорожной станции

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