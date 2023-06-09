Один человек пострадал во время пожара в Уфе

Во время пожара в Уфе на складе горюче-смазочных материалов на улице Малой Силикатной пострадал один человек, сообщили Накануне.RU в региональном Минздраве.

Пациент в тяжелом состоянии доставлен в Республиканский ожоговый центр.

Причины пожара пока неизвестны. Пожарные продолжают работы по ликвидации возгорания. Угрозы жилому сектору нет. В РЖД сообщают, что возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим", примыкающего к станции "Уфа". Вокзал и станция не пострадали. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет.