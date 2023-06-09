В Екатеринбурге суд приостановил доставку роллов "Ёбидоёби" после случаев отравления

В Екатеринбурге суд на 90 суток закрыл доставку блюд японской кухни ресторана "Ёбидоёби", после случаев массового отравления, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора.

Речь идет о пункте доставки по ул. Щербакова, 20. В ходе проведения эпидрасследования Южным Екатеринбургским отделом Управления Роспотребнадзора на объекте были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Возбудитель - сальмонелла - выявлен в пробах пищевой продукции в ходе проведения лабораторных исследований.

Число пострадавших, по данным Роспотребнадзора, уже выросло до 32 (изначально речь шла о 13 зараженных, затем их количество выросло до 22). После этого на массовое отравление жителей уральской столицы обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Владельцу бизнеса выданы предписания.

В пресс-службе компании пообещали компенсировать расходы на лечение своим клиентам, заразившимся сальмонеллезом. В ресторане также объяснили, каким образом екатеринбуржцы могли отравиться. Как оказалось, каждый из ресторанов франшизы должен самостоятельно заказывать продукты у регламентированных поставщиков, однако владелец точки на Уктусе нашел нового партнера, который и продал ему некачественную продукцию. Продолжать с ними сотрудничество франчайзи не будет.