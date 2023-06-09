В Уфе произошел пожар недалеко от железнодорожной станции

В Уфе произошел пожар в одном из зданий склада по адресу ул. Малая Селикатная, рядом железнодорожной станцией, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Сообщение о о возгорании горюче смазочных материалов на складе поступило в ведомство в 21.05. На место незамедлительно направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара №3 в количестве 17 единиц техники, пожарный поезд и катер. В нем 103 тонны воды и 7 тонн пенообразователя.

"Ведется тушение. Угрозы на пути и цистерны нет. По предварительной информации пострадавших, погибших нет. Горит 60 кубов ГСМ", - сообщают в МЧС.

В РЖД сообщают, что возгорание емкостей для хранения жидкостей произошло на путях необщего пользования предприятия "Уфа-Хим", примыкающего к станции "Уфа". Вокзал и станция не пострадали. На движение пассажирских поездов ситуация не влияет.