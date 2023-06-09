09 Июня 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: perm.sledcom.ru

Житель Прикамья, похитивший маленькую девочку, отправится в колонию на 11 лет

Суд признал виновным 43-летнего неоднократно судимого жителя поселка Теплая Гора в похищении малолетней девочки и в угрозе убийством женщине, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Оба преступления были совершены в июле прошлого года.

Пьяный 42-летний (на тот момент) житель Горнозаводского городского округа встретил в лесу у водоема ранее незнакомую ему женщину - тренера по спортивному ориентированию. Он агрессивно потребовал от женщины, чтобы она уединилась с ним, а получив отказ, стал угрожать ножом. К счастью, женщина не растерялась: прыгнула в водоем, переплыла на другой берег и убежала от преступника, который в тот же день похитил 13-летнюю девочку, выгуливающую собаку.

Похитившему девочку в Пермском крае экс-осуждённому дали 11 лет колонии(2023)|Фото: perm.sledcom.ru

Угрожая девочке ножом, он связал ей руки и удерживал до позднего вечера. Только когда похититель заснул, школьница смогла убежать, вернуться домой и сообщить о происшедшем.

Судом мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством) и пп. "в, г, д" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении несовершеннолетнего).

Ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Приговор суда вступил в законную силу.

Теги: девочка, ребенок, похищение, лес


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