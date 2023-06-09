В Верхней Пышме 12 детей отравились в школьных лагерях

В Верхней Пышме 12 детей обратились за медицинскую помощь в центральную городскую больницу имени П.Д. Бородина с жалобами на рвоту и температуру, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Как выяснилось, все пострадавшие посещали городские лагеря Детской школы искусств, школы №33, школы "Велогор". Питание детей было организовано на базе столовой школы №33. Организатором питания является "Комбинат детского питания".

Сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы, смывы с поверхностей в пищеблоке.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе при организации питания в детских лагерях. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.