Шахтеры "Мариинского прииска" прекратили забастовку

Шахтеры "Мариинского прииска" прекратили забастовку и вернулись к работе по итогам общения с руководством предприятия, сообщает ТАСС со ссылкой на замгендиректора компании "РТ-Капитал" Игоря Юдина.

"Мы попытались донести до трудового коллектива, что все разговоры о закрытии предприятия - это провокация. Напротив, мы реализуем на "Мариинском прииске" план финансового оздоровления", - отметил он.

14 июня на предприятии будет создана рабочая группа с участием представителей "РТ-Капитала", "Мариинского прииска", властей Свердловской области и сотрудников, будет повторно проработан вопрос экономической эффективности и целесообразности одновременной добычи открытым и подземным способом. До 10 июля 2023 года будут приняты согласованные со всеми сторонами меры, направленные на развитие месторождения.

Напомним, около 100 шахтеров начали забастовку и отказались подниматься на поверхность из-за слухов о консервации шахты и увольнении 180 сотрудников. Как заверили власти, массовых сокращений не будет, но для высвобождаемых работников уже действительно идет поиск рабочих мест в регионе. В "Ростехе" подтвердили информацию о консервации шахты с переходом на открытый метод добычи и при этом обвинили бастующих в том, что они "поднимают на уши коллектив", пригрозив жесткими мерами. После этого стало известно о решении прервать забастовку со стороны 25 человек, в шахте оставались еще 76 работников. Прокуратура Асбеста начала проверку соблюдения трудовых прав сотрудников "Мариинского прииска".

Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение — самое крупное месторождение изумрудов в Европе, одно из трех в мире и единственное в РФ. В 2017 году по поручению президента Владимира Путина была осуществлена процедура по реорганизации предприятия, оно было выведено из состава Калининградского янтарного комбината и переподчинено "Ростеху".