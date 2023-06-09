"В тесной связке науки, бизнеса и власти". Алексей Текслер обозначил задачи для достижения технологического суверенитета страны

Формирование технологического суверенитета обсудили на Всероссийском форуме, который проходит в Челябинске. В панельной сессии приняли участие полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор региона Алексей Текслер, а также представители федеральных органов власти и промышленных предприятий, передает корреспондент Накануне.RU.

Открывая панельную сессию Владимир Якушев подчеркнул, что предстоит решить непростую задачу по обретению технологического суверенитета.

"Урал и Западная Сибирь исторически славятся своими учёными, промышленниками, изобретателями. Наши предприятия, научное сообщество вносят весомый вклад в дело импортозамещения. И сегодня на выставке мы в этом убедились. Очень много интересных предложений, очень много молодых заинтересованных ребят, мотивированных на то, чтобы их услышали, на то, чтобы изменить нашу жизнь к лучшему. Тем не менее мы должны констатировать, что мы только в начале пути", - подчеркнул он.

Полпред отметил, что для приобретения технологического суверенитета необходимо выстроить слаженное взаимодействие образование, науки и бизнеса. Для решения этой задачи в Уральском федеральном округе создано два научно-образовательных центра, принято решение о строительстве трех межуниверситетских кампусов. "Решать задачи импортозамещения в прежнем режиме нельзя, нужен мобилизационный рывок", - заявил он.

Губернатор Алексей Текслер в своем выступлении отметил, что Челябинскую область, как и весь Урал, не зря называют опорным краем державы. Здесь производят практически все – от гайки до ракеты, а южноуральскую технику можно встретить по всему земному шару: и в пустынях Африки, и в заснеженной Арктике.

Глава региона назвал основные тезисы концепции достижения технологического суверенитета. "Нам необходимо развить, а по некоторым направлениям сформировать собственную научную, кадровую и технологическую базу в части критических и сквозных технологий. Второе, создать комфортную регуляторную среду, как для введения разработок, так и для их внедрения в производство. И третье, развернуть у себя производства высокотехнологичной продукции. Ресурсы при этом – кадровые, организационные, финансовые – не безграничны, поэтому особенно важен выбор и обозначение приоритетов, на которые будет дальше ориентироваться бизнес. Эти приоритеты должны в том числе сформировать долгосрочный заказ на разработку и внедрение технологий и дать импульс развитию ряда важнейших отраслей промышленности через запуск конкретных проектов высокотехнологичной продукции, необходимых узлов и комплектующих", - отметил он.

Алесей Текслер рассказал и о результатах, которых удалось добиться в регионе. Это проект "Арктический автобус" автозавода "Урал", открытие нового производства троллейбусов и электробусов холдинга "Синара", производство супердуплексной стали промышленной группы "Конар", производство уникальных архитектурных стеклопакетов, которые применяются при строительстве небоскребов, компании "Модерн Гласс" и другие.

"Наша работа в экономике дает системный результат, - уточнил Алексей Текслер. - Валовой региональный продукт в прошлом году составил более 2,1 триллиона рублей. Видим положительную динамику в промышленном производстве, ИПП за январь-апрель этого года почти 108% к аналогичному периоду прошлого года, в обрабатывающих производствах рост составил почти 10%. И мы будем делать всё, чтобы сохранять и наращивать эти темпы", - сообщил губернатор.

Министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий среди положительных результатов отметил рост ИПП в обрабатывающем производстве. "Мы видим рост производства, что особенно для нас отрадно и приятно, не только в добыче (добыча у нас не сокращалась), мы видим очень достойный рост в обрабатывающем производстве. И мы видим, что растут сложные способы обработки. Растет транспортное машиностроение, растет электротехническая продукция. Растет то, что и будет составлять базу для технологического суверенитете. И мы должны в этом направлении работать", - подчеркнул он.

В регионе принято решение о докапитализации регионального ФРП, активной поддержке проектов и грантов, в том числе на научные разработки, НИОКРы.

Отдельно губернатор остановился на развитие кадрового потенциала в образовании и в научной сфере. В этой связи Челябинской, Свердловской и Курганской областями создан Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня. В Челябинске реализуется проект по созданию межуниверситетского кампуса.

"Кампус и интегрированный в его инфраструктуру Уральский НОЦ станет ядром процесса обеспечения технологического суверенитета в Челябинской области, центром развития науки и образования, точкой притяжения талантливых ученых и студентов со всей страны, площадкой для привлечения частных инвестиций со стороны бизнеса, увеличения количества рабочих мест для высококвалифицированных кадров. И в тесной связке науки, бизнеса и власти, уверен, совместными усилиями мы обеспечим выполнение всех поставленных президентом задач по ускорению технологического развития нашей страны. Южный Урал никогда не подводил и не подведет и в этот раз", - подчеркнул Алексей Текслер.



Как рассказала вице-губернатор Ирина Гехт, территория кампуса станет своего рода лабораторией и площадкой для творческой свободы, поиска, экспериментов в образовании. "Здесь будут рождаться и внедряться новые практики по подготовке кадров, например, для промышленности с применением технологии индустрии 4:0, передовые тенденции в промышленном дизайне. Возможно, в ряде случаев понадобится перейти на индивидуальное обучение и обучение в малых междисциплинарных группах с созданием продуктовых команд. Результатом обучения в кампусе должны стать не придуманные самим преподавателем оценочные материалы (например, тесты, контрольные работы), а конкретные результаты работы над проектом. Их будут оценивать индустриальный партнер кампуса и будущие работодатели в условиях сохранения принципа академической свободы преподавателя", - сообщила она.