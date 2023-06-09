В Челябинске направили в суд дело о гибели троих рабочих в результате взрыва газа

В Челябинске будут судить местного жителя по делу о взрыве газа, в результате которого погибли три человека. Мужчину обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, по версии следствия, собственник нежилого здания по улице Демидовской установил в помещении работающее под давлением газовое оборудование. Лицензию на эксплуатацию оборудования он не оформил, договоры обслуживания со специализированными организациями не заключил и не принял мер к надлежащему содержанию.

В ноябре 2020 г. в помещении котельной здания произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к ее воспламенению и разрушению здания. В результате погибли трое работников цеха по производству пластиковых окон, который располагался в здании. Еще одному причинен тяжкий вред здоровью, двоим другим легкие травмы.