В Прикамье объявлены довыборы в краевое заксобрание

Довыборы в заксобрание Пермского края состоятся в единый день голосования 10 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого избиркома.

Процедура выдвижения кандидатов начнется с 15 июня.

Мандат депутата заксобрания по округу №17 стал вакантным после перехода парламентария по данному округу, председателя комитета по развитию инфраструктуры Антона Удальева в правительство Москвы. "Единороссы" выдвинут на выборы победителя праймериз, спортсмена-саночника Альберта Демченко. Оппозиция пока не называла публично своих кандидатов.