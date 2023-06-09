09 Июня 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россия не собирается производить все самостоятельно, - Путин

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не будет отгораживаться от мировой экономики и все производить самостоятельно. По его словам, необходимо обеспечить "самодостаточность" по критическим направлениям экономики.

На встрече с главами делегаций СНГ и ЕАЭС Путин сообщил, что Россия, "безусловно, не собирается ни от кого отгораживаться, от мировой экономики, особенно от перспективных центров развития мировой экономики. Это не значит, что мы все всегда любой ценой должны производить у себя", цитирует Путина "Ъ". Россия будет оставаться значимой частью мировой экономики в целом, уточнил президент

При этом по критически важным отраслям "лучше бы быть независимыми".

Теги: Владимир Путин, ЕАЭС, СНГ


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