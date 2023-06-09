09 Июня 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.ru

Средний Урал впервые примет Всероссийскую зимнюю спартакиаду 

Впервые в истории Свердловской области в регионе пройдет Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта. Соревнования запланированы на 9-18 февраля следующего года.

"Всероссийская спартакиада по зимним видам спорта станет крупнейшим спортивным мероприятием в 2024 году. В мероприятии примут участие 2,5 тыс. сильнейших спортсменов страны. Символично, что Спартакиада пройдет в дни, когда мы будем отмечать десятилетие Олимпийских зимних игр в Сочи — одного из самых значимых событий в новейшей истории нашей страны", — сказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Для проведения спартакиады регионы задействуют объекты, которые ранее уже принимали крупные международные турниры. Соревнования будут отмечены в спортивном календаре сезона не только Среднего Урала, но и Тюменской и Челябинской областей, а также Красноярского и Краснодарского края. О том, в чем именно будут состязаться спортсмены, рассказал министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт.

"В Свердловской области соревнования по трем видам спорта пройдут в Нижнем Тагиле. В лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с трамплина спортсмены будут состязаться на базе Спортивной школы олимпийского резерва "Аист", а на Горе Белая впервые пройдут соревнования по ски-альпинизму. Стоит отметить, что во всех этих видах спорта свердловские спортсмены будут в числе фаворитов в борьбе за награды", — рассказал Рапопорт.

Будет разыграно 108 комплектов наград в 14 видах спорта, в числе которых биатлон, керлинг, лыжное двоеборье и фигурное катание на коньках. Спартакиада пройдет по программе XXV Олимпийских зимних игр 2026 года в Италии.

Теги: спартакиада, соревнования


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