В Югре семьи погибших участников СВО получили право на внеочередное медобслуживание

В Югре семьи погибших участников спецоперации получат право на внеочередное медицинское обслуживание, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление.

"Изменена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В категорию граждан, имеющих право на внеочередное получение медицинской помощи, включены члены семей погибших участников специальной военной операции", - сказано в сообщении.

Ранее власти Югры приняли решение выплачивать дополнительно по 150 тыс. рублей каждые четыре месяца заключившим в регионе контракт для участия в СВО. При этом, если гражданин, заключивший контракт, погиб (умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим) в указанный период, выплата будет осуществляться его семье в равных долях за фактический период прохождения службы. Кроме того, регион решил выплачивать от 500 тыс. рублей до 1 млн рублей жителям других регионов России при поступлении на военную службу в автономном округе и получении ранения в ходе СВО. Также им оплатят проезд от места жительства в России к месту поступления в автономном округе на военную службу, а их дети в возрасте до 21 года получат 100 тыс. рублей, если решат учиться в высших учебных заведениях Югры.

Кроме того, иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Югре и направленные в зону СВО, будут получать по 500 тыс. рублей, а получившие ранения и серьезные травмы - до 1 млн рублей.