09 Июня 2023
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Фото: t.me/gubernator_46

На офисное здание в Белгороде упал беспилотник

В Белгороде беспилотник упал на офисное здание и загорелся, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, пострадавших нет. "Есть незначительные разрушения крыши и котельной, также осколками повреждены два автомобиля", - написал Гладков в телеграм-канале.

По данным Mash, БПЛА загорелся на крыше бизнес-центра "Капитал" на улице Мокроусова. До этого местные жители слышали звуки взрывов.

Напомним, сегодня БПЛА врезался в жилой дом в Воронеже. Пострадали три человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.

Теги: беспилотник, белгород


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