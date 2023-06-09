09 Июня 2023
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Армия и ВПК За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

Польский генерал: Киев получит F-16 через два-три месяца

Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак полагает, что Украина получит истребители F-16 уже через два-три месяца.

По его словам, украинские пилоты, "без сомнения, уже готовы их эксплуатировать", пишет РИА Новости.

При этом Скшипчак отметил, что украинская армия готова для проведения наступления на имеющейся технике, в качестве примера упомянув МиГ-29.

Как сообщалось, Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители F-16.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что Украине не стоит надеяться на поставку американских истребителей четвертого поколения F-16, пока она планирует организовывать контрнаступление.

Теги: Украина, F-16, истребители


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