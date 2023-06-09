Принято постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области"

Постановление Совета Федерации "О господдержке социально-экономического развития Тюменской области" принято в окончательном чтении, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Данный документ был представлен на рассмотрение сенаторам во время проведения Дней Тюменской области в Совете Федерации в конце мая.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что при поддержке федерального центра выполнить стоящие перед властями региона задачи получается значительно быстрее.

"Сенаторы всегда внимательно рассматривают наши инициативы", - заявил он.

Ключевые позиции постановления содержат рекомендации Правительству РФ. В частности, в постановлении говорится о рассмотрении вопросов включения в госпрограммы: строительства школ в микрорайоне Березняковский в Тюмени, в поселке Московский Тюменского района, на улице Красных Зорь в Тюмени, мероприятий по строительству приемно-диагностического корпуса "Областной клинической больницы №2", реконструкции здания Центра физкультурной и спортивной работы "Олимпия" Тюменского района, строительства крытого ледового катка на улице Судоремонтной в Тюмени, мероприятий по сохранению выявленного объекта культурного наследия федерального значения "Церковь Крестовоздвиженская" в Тобольске.

При подготовке проекта федерального бюджета на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов будут рассмотрены вопросы о выделении бюджетных ассигнований на софинансирование: завершения строительства районного дома культуры в селе Большое Сорокино Сорокинского района, строительства улицы в квартале города Тюмени: Алебашевская - Дружбы - Мельникайте - река Тура.

Также в постановлении говорится о рассмотрении возможности выделения в необходимом объеме средств федерального бюджета на реализацию мероприятия по расчистке озера Алебашево в городе Тюмени.

Ход реализации рекомендаций, содержащихся в данном постановлении, будет рассмотрен в ноябре 2023 года.