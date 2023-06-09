СМИ: Утечка биометрических данных россиян произошла из НИИ, подведомственного Минцифры

Утечка биометрических данных россиян, граждан Казахстана и Белоруссии произошла в ФГАУ НИИ "Восход", сообщает Telegram-канал "Раньше всех.Ну почти" со ссылкой на собственный источник. Официально информацию пока не подтверждает ни сама организация, ни Минцифры, которому "Восход" подведомственен.

Одним из проектов НИИ является ПВДНП (система выдачи электронных паспортов, включая подсистему обработки персданных и биометрии).

По информации канала, в сеть попала "продуктивная база данных системы за весь период её существования" (с 2006 года).

Предполагается, что утечка могла произойти внутри института: некий сотрудник после увольнения воспользовался заложенными в систему уязвимостями.

Сейчас проверку проводит прокуратура.