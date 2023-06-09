09 Июня 2023
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Фото: instagram.com/fyodorrrrr

Политолог Крашенинников* заплатит 30 000 штрафа за неисполнение обязанностей иноагента

Уральского политолога Федора Крашенинникова* оштрафовали на 30 тыс. рублей по ч. 4 ст. 19.34.1 КоАП, а именно - неисполнение обязанностей иностранного агента. Как сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Екатеринбурга, обвиняемый не использовал плашку иностранного агента.

Напомним, что Крашенинникова* внесли в реестр иностранных агентов - якобы ему перечислили деньги из американского фонда NED** и немецкого СМИ Deutsche Welle***. В прошлом декабре оппозиционер попытался оспорить свой новый статус, однако в Октябрьском районном суде решили иначе.

*признан в РФ иностранным агентом
**нежелательная в РФ организация
***внесено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

Теги: Крашенинников*, иноагент, штраф


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