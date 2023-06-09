"Газпромнефть–Хантос" и Ханты-Мансийский район развивают социальное партнерство

"Газпромнефть-Хантос" и администрация Ханты-Мансийского района заключили социально-экономическое соглашение на 2023 год. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

Нефтяники финансово поддержат восемь социально значимых проектов. Среди них – обустройство вертолетной площадки в поселке Сибирский: летом авиатранспорт становится единственным способом сообщения с поселком.

"Наше партнерство с "Газпромнефть-Хантосом" помогает решать актуальные для населения вопросы. Предприятие оперативно реагирует на новые вызовы и потребности. Подписанное соглашение позволит повысить качество жизни сельчан, реализовать целый ряд социально значимых проектов", – отметил глава Ханты-Мансийского района Кирилл Минулин.

Также в планах установка уличного спортивного комплекса в поселке Выкатной и хоккейной площадки в деревне Шапша, благоустройство парка в поселке Сибирский и сквера в селе Реполово.

"В Ханты-Мансийском районе компания разрабатывает одно из крупнейших месторождений – Южно-Приобское. Мы всегда следуем принципу, что у нас должно быть комфортно и работать, и жить. Вместе с администрацией района мы определили несколько проектов социального инвестирования на 2023 год, которые должны принести реальную пользу югорчанам", – добавил генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Сергей Фёдоров.





Помимо этого, "Газпромнефть-Хантос" ежегодно предоставляет сообществам района гранты и экспертную поддержку в рамках программы социальных инвестиций "Родные города". Например, в 2023 году предприятие поддержало инициативы по обустройству библиотеки в поселке Горноправдинске, обучению основам гончарного ремесла и урало-сибирской росписи в посёлках Луговской, Белогорье и Ягурь-Ях, созданию мобильной интерактивной лаборатории Музея геологии, нефти и газа для школьников Ханты-Мансийского района.