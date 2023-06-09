Одного из фигурантов дела о краже спирта для "Мистера Сидра" объявили в розыск

Один из фигурантов уголовного дела о краже спирта со складов МВД в Самаре объявлен в розыск, сообщили в СК РФ.

По данным следствия, в мае текущего года Дмитрий Егоров и его отец Алексей Егоров с полицейским Иваном Гребенкиным похитили со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области" шесть тонн метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну.

Айрапетян в свою очередь нелегально поставил этот спирт учредителю ООО "Анди" Анару Гусейнову. В результате ядовитое вещество использовали при производстве сидра, которым отравились десятки людей в ряд регионов.

Айрапетян, Гребенкин и Дмитрий Егоров задержаны, им предъявлены обвинения. Алексей Егоров объявлен в розыск.

Гусейнов также был задержан. Как выяснилось, в июле 2022 года он отделался судебным предупреждением за торговлю сидром без документов, тогда у него изъяли и уничтожили 150 л продукции. 6 июня суд в Ульяновске арестовал его на два месяца, до 4 августа включительно.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД России установили, как именно злополучный "Мистер Сидр" попал на прилавки. Полицейские выяснили, что напиток изготавливался из спирта, украденного со склада ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области". Партия хранилась на складе с 2012 года, после того, как была изъята во время проверки.

За хищения сотрудниками полиции задержаны двое жителей Самары, сообщалось, что их сообщников ищут. Кроме того, задержан сержант полиции, охранявший склад и помогавший злоумышленникам: он пропустил их на территорию.