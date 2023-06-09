09 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

Размер дивидендов, новый совет директоров и новое название: "Россети Урал" провели собрание акционеров

Акционеры компании "Россети Урал" провели годовое собрание в форме заочного голосования. Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность за 2022 год, принято решение о выплате дивидендов в размере 0,00504 рублей на одну обыкновенную акцию.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 23 июня 2023 года.

Кроме того, акционеры избрали новый состав Совета директоров, в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

  • Андреева Елена Викторовна, Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети"
  • Аникин Виталий Владимирович, Заместитель Генерального директора по стратегии и инвестициям ПАО "Т Плюс"
  • Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор ООО "Энергосетьинвестхолдинг"
  • Краинский Даниил Владимирович, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети"
  • Корнеев Александр Юрьевич, Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО "Россети"
  • Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора по правовым и корпоративным вопросам АО "ГАЗЭКС"
  • Пятигор Александр Михайлович, Генеральный директор ОАО "МРСК Урала"
  • Тихонова Мария Геннадьевна, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети"
  • Тулба Андрей Петрович, Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО "Россети"
  • Шагина Ирина Александровна, Директор по тарифам – начальник Департамента тарифной политики ПАО "Россети"
  • Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
  • Членами Ревизионной комиссии избраны (должности указаны на момент выдвижения):
  • Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"
  • Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"
  • Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"
  • Остроухова Ольга Викторовна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"
  • Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО "Россети"

Аудиторской организацией Общества назначен коллективный участник в составе ООО "ЦАТР – аудиторские услуги" (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания "Кроу Аудэкс" (член коллективного участника).

Акционерами также утверждены ряд изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе о смене фирменного наименования электросетевой компании с ОАО "МРСК Урала" на ПАО "Россети Урал". Изменения в наименование вступят в силу после получения согласия Минюста России как того требует законодательство. 

Напомним, что в публичном пространстве ОАО "МРСК Урала" с июня 2019 года использовало бренд "Россети Урал". После данного решения акционеров в компании фактически завершен второй этап внедрения единой бренд-архитектуры ПАО "Россети" на территории Урала.

В настоящее время Группа "Россети" – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 регионах России. В управлении находятся 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 826 тыс. МВА. По сетям Группы "Россети" передается более 77% всей вырабатываемой в стране электроэнергии. В состав Группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. Общая численность персонала составляет порядка 230 тыс. человек.

Контролирующим акционером материнской компании – ПАО "Россети" – является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Теги: Россети Урал, собрание акционеров, совет директоров


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