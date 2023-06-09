Путин и Лукашенко "в неформальной обстановке поговорят о важном"

В Сочи началась встреча глав России и Белоруссии.

По данным близкого к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко telegram-канала "Пул первого", "в неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном". ТАСС уточняет, что Путин обсудит с Лукашенко с глазу на глаз ситуацию с безопасностью, она в целом стабильная.

Напомним, помимо Лукашенко Путин сегодня встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.