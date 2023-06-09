09 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин и Лукашенко "в неформальной обстановке поговорят о важном"

В Сочи началась встреча глав России и Белоруссии.

По данным близкого к пресс-службе президента Белоруссии Александра Лукашенко telegram-канала "Пул первого", "в неформальной обстановке президенты Беларуси и России сегодня говорят о важном". ТАСС уточняет, что Путин обсудит с Лукашенко с глазу на глаз ситуацию с безопасностью, она в целом стабильная.

Напомним, помимо Лукашенко Путин сегодня встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, Никол Пашинян


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Ранее 09.06.2023 13:05 Мск Путин встретится с Лукашенко и Пашиняном

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