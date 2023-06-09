Мосгорсуд снизил срок условного наказания американскому инвестору Калви

Мосгорсуд смягчил мягчил с 5,5 до 4,5 лет условный приговор американскому инвестору Майклу Калви по делу о растрате 2,5 млрд рублей.

Калви находится за границей, его адвокаты заявляли, что он не смог получить визу, чтобы приехать на заседания суда, передает РИА Новости.

Прокурор предположил, что фигурантам дела стоит вернуться в Россию и провести остаток условного срока "в занятиях благотворительностью и общественно-полезной деятельностью".

Напомним, Калви и его партнер-француз Филипп Дельпаль были приговорены за растрату 2,5 млрд рублей банка "Восточный" к условному сроку.

Сообщалось, что основатель инвестиционного фонда Baring Vostok и его партнер уехали из страны сразу после того, как с них сняли меру пресечения в виде запрета определенных действий, это произошло в начале 2022 года.