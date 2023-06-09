Текущие темпы инфляции составляют около 4% - ЦБ

К 5 июня годовая инфляция в России увеличилась до 2,6% после 2,3% в апреле, текущие темпы роста составляют около 4% в пересчете на год, сообщили в Центробанке РФ.

"Рост инфляционного давления проявляется по все более широкому кругу товаров и услуг. Это во многом связано с восстанавливающимся потребительским спросом и постепенным переносом в цены произошедшего с начала 2023 года ослабления рубля", - говорится в релизе регулятора, посвященном ключевой ставке.

Базовый сценарий ЦБ предполагает сейчас, что по итогам года инфляция составит 4,5-6,5%.