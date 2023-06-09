Должность генконсула Великобритании в Екатеринбурге займет Амир Котеча

Должность генерального консула Великобритании в Екатеринбурге занял Амир Котеча. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства.

"Я очень рад быть назначенным генеральным консулом Великобритании в Екатеринбурге, особенно в такое важное время. Я с нетерпением жду возможности начать свою работу",— заявил Котеча.

Напомним, Ричард Дьюэлл объявил о своем уходе с должности генерального консула Великобритании в Екатеринбурге в конце марта. По его словам, он переходит "на следующую должность", однако какую именно - не уточнил.