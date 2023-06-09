В Челябинске отменят двухуровневую систему местного самоуправления

В Челябинске откажутся от двухуровневой системы организации местного самоуправления. Соответствующая инициатива поступила в гордуму от группы депутатов.

Напомним, с 2014 года Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями.

В обращении депутаты указали, что основной целью реформы должно было стать чёткое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Однако цель не была достигнута, и сложившаяся система не отвечает современным условиям. В связи с этим депутаты предлагают изменить статус города Челябинска и лишить его статуса городского округа с внутригородским делением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.