09 Июня 2023
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Политика Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске отменят двухуровневую систему местного самоуправления

В Челябинске откажутся от двухуровневой системы организации местного самоуправления. Соответствующая инициатива поступила в гордуму от группы депутатов.

Напомним, с 2014 года Челябинск наделен статусом городского округа с внутригородским делением. Внутригородские районы являются самостоятельными муниципальными образованиями.

В обращении депутаты указали, что основной целью реформы должно было стать чёткое разграничение полномочий и их финансовое обеспечение. Однако цель не была достигнута, и сложившаяся система не отвечает современным условиям. В связи с этим депутаты предлагают изменить статус города Челябинска и лишить его статуса городского округа с внутригородским делением, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского парламента.

Теги: МСУ, реформа МСУ, гордума,


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