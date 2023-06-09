Ребенка, изнасилованного в спецшколе Екатеринбурга, отправят к психолого-медико-педагогической комиссии

12-летнего мальчика, испытавшего в спецшколе №124 Екатеринбурга сексуальное насилие от более старших ребят, отправят к медикам, психологам и педагогам - они и решат, стоит ли досрочно освобождать ребенка из спецучреждения. Об этом Накануне.RU рассказал его адвокат Георгий Краснов.

Сегодня в Асбестовском городском суде Свердловской области состоялось первое заседание по вопросу об освобождении мальчика из спецшколы №124. Помимо самого ребенка, его мамы, опекунов и адвокатов "за" выступили территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Асбеста и даже и.о. директора спецшколы №124 Александр Рукавишников. Это решение поддержала и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, направившая в суд письмо соответствующего содержания.

В этот раз в суде интересы школьника представляла адвокат Екатерина Кувалдина. Суд решил принять промежуточное решение.

"В результате суд принял промежуточное решение направить потерпевшего ребенка на однодневную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения целесообразности его дальнейшего содержания в школе", - пояснил Краснов.

Судебное заседание отложено на 29 июня текущего года.

Речь идет о спецшколе №124, где детей якобы заставляли избивать и насиловать друг друга. Обо всех ужасах "наказаний", будто бы инициированных одним из педагогов, рассказали сами воспитанники. Сразу после этого директора заведения отстранили от должности.

В апреле Чкаловский районный суд Екатеринбурга заключил 16 и 15-летних подростков под стражу. Оба обвиняются по пункту "б" части 4 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Накануне обоим был продлен арест до 11 июля.