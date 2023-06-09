ЦБ в шестой раз подряд оставил ключевую ставку без изменений – 7,5%

Центральный банк России в шестой раз оставил без изменений ключевую ставку в 7,5%. Это один из самых продолжительных периодов стабильности ключевой ставки.

Регулятор при этом отмечает, что "в целом баланс рисков для инфляции еще больше сместился в сторону проинфляционных". Впрочем, почти все последние полгода ЦБ в каждом своем релизе, посвященном заседанию по поводу ставки рефинансирования, "допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях".