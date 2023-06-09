В Тюмени следователи проверяют опасный для постояльцев пансионат "Рэмели"

В Тюмени следователи проверяют опасный для постояльцев пансионат "Рэмели", расположенный на ул. Молодежная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее прокуратура выявила многочисленные нарушения требований санитарных норм и правил, а также требований пожарной безопасности. По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ.

Пансионат принадлежит компании "Гармония", зарегистрированной в Кемеровской области. Гендиректору "Гармонии" было внесено представление. Работа пансионата приостановлена до полного устранения нарушений.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия проживания в пансионате. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.