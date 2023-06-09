В Тюмени следователи проверяют опасный для постояльцев пансионат "Рэмели"

09 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

В Тюмени следователи проверяют опасный для постояльцев пансионат "Рэмели"

В Тюмени следователи проверяют опасный для постояльцев пансионат "Рэмели", расположенный на ул. Молодежная, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ранее прокуратура выявила многочисленные нарушения требований санитарных норм и правил, а также требований пожарной безопасности. По итогам проверки были возбуждены дела об административных правонарушениях по ст.ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ.

Пансионат принадлежит компании "Гармония", зарегистрированной в Кемеровской области. Гендиректору "Гармонии" было внесено представление. Работа пансионата приостановлена до полного устранения нарушений.

В настоящее время следователи проводят все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. В рамках проверки будут тщательным образом изучены условия проживания в пансионате. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Теги: РЭМЕЛИ, пансионат, инвалиды, пожилые люди, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.06.2023 14:16 Мск В Тюмени закрыли опасный пансионат для пожилых людей и инвалидов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети