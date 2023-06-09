В администрации Нижневартовска назвали условие, при котором в городе могут вернуть прямые выборы мэра

В администрации Нижневартовска назвали условие, при котором в городе могут вернуть прямые выборы мэра.

В ответе на запрос Накануне.RU говорится, что, согласно уставу Нижневартовска, главу города выбирают депутаты из списка кандидатов, представленных по итогам первенства конкурсной комиссией. Решение о способе избрания главы города принято депутатами, которые избраны гражданами на муниципальных выборах. Учитывая нормы действующих законов, возвращение прямых выборов мэра Нижневартовска возможно только при условии внесения соответствующих изменений в закон ХМАО-Югры от 26.09.2014 78-оз "Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре". Именно этот закон предлагает два варианта избрания главы города – руководитель либо избирается из числа депутатов, либо из тех, кто вошел в соответствующий список по результатам конкурса. Тот или иной вариант закрепляется в уставе города.

Напомним, ранее секретарь политсовета регионального отделения партии "За справедливость" в ХМАО Константин Круглов предложил вернуть прямые выборы главы города. По его мнению, выбранный глава может быть в случае чего отозван по инициативе жителей, а назначенный – нет. В разговоре с журналистом Накануне.RU Константин Круглов напомнил, что прямые выборы главы Нижневартовска прекратились после ухода в 2011 г. Бориса Хохрякова в думу Югры, спикером которой он является и сейчас. Он уточнил, что есть конституционное право избрать и быть избранными.