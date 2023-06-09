Путин вручит госпремии Эрнсту, Шипенко и Пересильд

09 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Элиты не замечают потерю научного потенциала

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo

Общество Москва
Фото: instagram.com/juliaperesild

Путин вручит госпремии Эрнсту, Шипенко и Пересильд

В Кремле объявили имена лауреатов государственной премии 2022 года. Ожидается, что награды вручит 12 июня – в День России – президент Владимир Путин, а сегодня список огласили помощник президента Андрей Фурсенко, советник президента Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Валерий Фадеев.

Премии вручаются в пяти номинациях: наука и технологии, литература и искусство, гуманитарная деятельность, правозащитная деятельность, благотворительная деятельность.

В номинации "наука и технологии" премию получат три научных коллектива. Это Владимир Копейкин и Михаил Скорохватов из Курчатовского института – "за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внёсших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли".

Это Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, разработавшие и внедрившие в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Еще один медицинский коллектив – Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов – будет награжден за разработку и внедрение "в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии".

Премию в номинации "литература и искусство" получат худрук хора им. Пятницкого Александра Пермякова, реставраторы Третьяковской галереи Александра Орловская и Андрей Голубейко – за спасение картины "Иван Грозный и сын его Иван", а также продюсер Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – за фильм "Вызов", снятый на МКС.

Режиссер Карен Шахназаров будет награжден госпремией за гуманитарную деятельность. За деятельность в правозащитной сфере наградят Ольгу Демичеву, члена СПЧ. За благотворительную деятельность госпремию получит Юлия Зимина. Все трое лауреатов работали с Общероссийским народным фронтом и занимались проблемами людей из ЛНР и ДНР.

Теги: госпремии, лауреаты, константин эрнст


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети