Путин вручит госпремии Эрнсту, Шипенко и Пересильд

В Кремле объявили имена лауреатов государственной премии 2022 года. Ожидается, что награды вручит 12 июня – в День России – президент Владимир Путин, а сегодня список огласили помощник президента Андрей Фурсенко, советник президента Владимир Толстой и председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека, советник президента Валерий Фадеев.

Премии вручаются в пяти номинациях: наука и технологии, литература и искусство, гуманитарная деятельность, правозащитная деятельность, благотворительная деятельность.

В номинации "наука и технологии" премию получат три научных коллектива. Это Владимир Копейкин и Михаил Скорохватов из Курчатовского института – "за цикл фундаментальных и прикладных научных работ, внёсших выдающийся вклад в развитие отечественных исследований реакторных антинейтрино и создавших научно-техническую базу для их практического применения в атомной отрасли".

Это Дмитрий Пушкарь, Игорь Хатьков и Алексей Шабунин, разработавшие и внедрившие в клиническую практику концепции минимально инвазивного хирургического лечения онкологических заболеваний органов брюшной полости и забрюшинного пространства.

Еще один медицинский коллектив – Геннадий Сухих, Левон Ашрафян и Дмитрий Трофимов – будет награжден за разработку и внедрение "в практику перинатологии, онкологии и репродуктивной медицины персонифицированных методов диагностики, профилактики и терапии".

Премию в номинации "литература и искусство" получат худрук хора им. Пятницкого Александра Пермякова, реставраторы Третьяковской галереи Александра Орловская и Андрей Голубейко – за спасение картины "Иван Грозный и сын его Иван", а также продюсер Константин Эрнст, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд – за фильм "Вызов", снятый на МКС.

Режиссер Карен Шахназаров будет награжден госпремией за гуманитарную деятельность. За деятельность в правозащитной сфере наградят Ольгу Демичеву, члена СПЧ. За благотворительную деятельность госпремию получит Юлия Зимина. Все трое лауреатов работали с Общероссийским народным фронтом и занимались проблемами людей из ЛНР и ДНР.