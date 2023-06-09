В Югре смогли локализовать один из пожаров в заповеднике

В Югре локализовали самый крупный пожар, действующий на особо охраняемой природной территории заповедника "Юганский", сообщили Накануне.RU в депнедра.

В заповеднике действуют два пожара площадью 200 га. Локализован пожар на площади 197 га. Всего в регионе действует девять лесных пожаров.

Семь лесных пожаров на площади 5294,07 га, на 98% территории возгорания локализованы. Три лесных пожара действует на общей площади 5201 га в Кондинском районе, два из них на площади 5200 га локализованы. Два лесных пожара действуют на площади 90 га в Нижневартовском районе. По одному локализованному лесному пожару на площади 1,97 га в Нефтеюганском районе и в Советском районе локализованный пожар на площади 1,1 га.

Ландшафтные возгорания отсутствуют.